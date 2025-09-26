Academia Română Filiala Cluj-Napoca primește cu profund regret vestea trecerii la cele veșnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, membru de onoare al Academiei Române.

Preafericirea Sa și-a închinat întreaga viață credinței și slujirii aproapelui, rămânând un simbol al demnității și al dăruirii pentru Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. A fost un păstor înțelept, un reper moral și un neobosit mărturisitor al adevărului. Va rămâne în amintirea posterității prin exemplul de viață și prin moștenirea spirituală pe care o lasă.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!