Începând cu data de 25 septembrie, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cupșeni își desfășoară activitatea într-un nou sediu, pus la dispoziție de Primăria Comunei Cupșeni.

Noua locație oferă condiții de lucru îmbunătățite pentru polițiști și un cadru modern, adecvat desfășurării activităților specifice, facilitând totodată relația cu cetățenii.

Cei care doresc să formuleze plângeri, să depună sesizări ori alte documente se pot adresa polițiștilor la noul sediu.

Prin acest demers se urmărește atât crearea unui mediu de lucru mai eficient pentru polițiști, cât și asigurarea unui spațiu mai accesibil și primitor pentru comunitatea locală.