Cu prilejul sărbătorii Învierii Domnului, episcopul Vasile a transmis o amplă scrisoare pastorală adresată preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor, în care subliniază importanța credinței, a speranței și a reînnoirii spirituale.

În mesajul său, ierarhul îi îndeamnă pe credincioși să trăiască bucuria Paștelui cu inimă deschisă, reafirmând credința în Învierea lui Isus Hristos și rostind cu convingere: „Adevărat Hristos a Înviat!”.

Episcopul evidențiază faptul că Învierea Domnului reprezintă temelia speranței creștine, un eveniment care „nu poate lăsa indiferent pe nimeni” și care transmite fiecărui om mesajul iubirii și grijii lui Dumnezeu. Prin biruința asupra morții, Isus oferă omenirii șansa vieții veșnice și a unei existențe trăite în lumină și adevăr.

Totodată, acesta amintește că prezența lui Hristos continuă în viața oamenilor prin cuvânt, semne și Sfintele Taine, care aduc pace, vindecare și întărire sufletească. Într-o lume marcată de neliniște și incertitudine, credința devine un sprijin esențial, iar rugăciunea, milostenia și participarea la viața Bisericii sunt căi prin care omul se apropie de Dumnezeu.

Mesajul pastoral subliniază și dificultățile vieții moderne, arătând că societatea este adesea „contradictorie și plină de evenimente care distrag și tulbură”, motiv pentru care credinciosul este chemat la răbdare, perseverență și căutare spirituală constantă.

Un punct central al scrisorii îl constituie chemarea la recunoașterea prezenței lui Hristos în viața de zi cu zi, asemenea apostolilor care L-au descoperit pe malul lacului Tiberiadei. Episcopul evidențiază că Dumnezeu se face cunoscut prin semne simple, dar profunde, iar omul este invitat să răspundă cu credință și încredere.

În încheiere, episcopul Vasile transmite binecuvântări tuturor credincioșilor, inclusiv celor aflați departe de casă, dorindu-le pace, bucurie și lumină în suflet.

„Harul sfânt al Domnului și al Învierii Sale să vă lumineze tuturor calea acestui an”, se arată în mesajul ierarhului.