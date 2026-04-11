Papa Leon al XIV-lea ne invită să ne rugăm, împreună, pentru pace astăzi, sâmbătă, 11 aprilie 2026, la ora 19:00 (ora României). La Deniile din Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj, Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a reamintit apelul Sfântului Părinte, îndemnând credincioșii să se unească în rugăciune pentru pace, în comuniune cu întreaga Biserică.

„Dincolo de războaiele pe care le cunoaștem, pe care le vedem la televizor, există războaie și în sufletele noastre, în familiile noastre, în comunitățile noastre. Cred că rugăciunea noastră va fi cu atât mai puternică, cu cât încercăm să oprim, înainte de toate, războaiele din sufletele noastre. Și dacă facem asta, dacă facem acest sacrificiu, cred că Dumnezeu va asculta și rugăciunea noastră unită cu cea a creștinilor din întreaga lume, de a dărui darul păcii”, a spus Preafericirea Sa Claudiu.