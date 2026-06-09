Un băimărean trage un semnal de alarmă pentru toți cei care aleg să petreacă timpul liber în zona Lacului Bodi Ferneziu. Potrivit acestuia, în ultimele zile au fost observate mai multe exemplare de Vipera berus (vipera de munte) chiar în apropierea potecilor principale și a zonelor frecventate de turiști.

Unele dintre vipere sunt complet negre, fiind exemplare melanice, motiv pentru care pot fi confundate cu ușurință cu șerpi neveninoși.

„Doresc să trag un semnal de alarmă pentru toți băimărenii care merg la plimbare, alergat sau la picnic în zona Lacului Bodi Ferneziu, mai ales cei cu copii mici sau animale de companie”, transmite cititorul.

Acesta spune că a sesizat deja autoritățile locale pentru curățarea vegetației și montarea unor panouri de avertizare, însă până la luarea unor măsuri recomandă prudență maximă.

Recomandări pentru cei care merg în zonă:

🥾 Evitați să mergeți desculți sau în șlapi prin iarba înaltă. Purtați încălțăminte închisă.

🚸 Supravegheați permanent copiii și nu îi lăsați să exploreze singuri prin tufișuri sau zone cu pietre.

🐍 Nu încercați să prindeți șerpii. Dacă observați o viperă, păstrați distanța și lăsați animalul să se retragă.

Mesajul a fost distribuit pentru a ajunge la cât mai mulți părinți, bicicliști și iubitori ai naturii care frecventează zona Lacului Bodi Ferneziu. Siguranța trebuie să rămână pe primul loc.