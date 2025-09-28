Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunță că 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiul DACIAN FALL 2025 vor intra în țară până la data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu și Vama Veche.

„Cei 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiu, în plus faţă de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, vor intra în ţară, începând de azi până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche. Aşa că dacă întâlniţi în drumul vostru sau vedeţi imagini pe reţelele de socializare cu convoaie militare, să ştiţi că acestea se îndreaptă către locaţiile de instruire şi se pregătesc pentru exerciţiul Dacian Fall 2025”, anunţă Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook.