Salvamontişti şi jandarmi din Maramureş participă, sâmbătă seară, la o acţiune de căutare a unei persoane care s-a rătăcit, în timp ce se afla la cules ciuperci, în apropiere de municipiul Baia Mare. Este a treia acţiune derulată de Salvamont Maramureş, sâmbătă.

Potrivit datelor furnizate de către salvatorii montani, acţiunea de căutare are loc în zona Usturoiu.

„Persoana a pierdut marcajul turistic şi, panicată fiind a sunat la 112, cerând ajutorul. A afirmat că aude şi zgomote în zona în care se află – posibil animale sălbatice şi a spus că din cauza panicii i s-a făcut rău”, informează Salvamont Maramureş.

La ora transmiterii acestei ştiri acţiunea de căutare este în desfăşurare, apelantul fiind localizat cu ajutorul STS.