Gesturi mici precum datul zăpezii din fața casei vecinului care este bătrân și bolnav, ușa ținută pentru o doamnă mai în vârstă sau cedarea locului în mijloacele de transport în comun ar trebui să fie o banalitate, dar, din păcate, sunt din ce în ce mai rare.

Faptul că atragi atenția asupra unui potențial pericol poate să fie interpretat greșit, iar persoana căreia i s-a atras atenția să fie deranjată.

Tocmai de aceea, mesajul unei băimărence care atrage atenția asupra pericolului tot mai frecvent în această perioadă este deosebit.

„In toate cartierele la acoperișuri sunt sloiuri groase de gheață.

Pozele sunt Gării cu Țepeș. Dar am vazut si mai departe pe strada la toate blocurile.

Acolo copiii merg pe jos la grădiniță si școlile din vecinătate.

Daca nu exista bun simț si omenie, poate Poliția locală ar trebui să îi trezească rapid cu avertizare, până nu se întâmplă o tragedie…

Sunt sigura ca sunt mai multe locuri prin oraș.

Luați acest mesaj ca pe o conștientizare si verificați fiecare la blocul dvs., discutând cu vecinii de la ultimul etaj sa curețe.

Ajutați stand undeva in strada in siguranta, pentru a avertiza trecătorii, pana se înlătură gheata de la acoperiș.

Haideti sa fim oameni!” scrie Oana-Roxana.