Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș continuă să intervină cu fermitate și să dispună măsuri legale în cazurile de violență sesizate, protejarea victimelor acestor fapte fiind o prioritate constantă.

Ieri, 12 ianuarie a.c., în jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că într-un imobil situat pe strada Dragoș Vodă din localitate are loc o agresiune între două persoane.

În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate au stabilit că între două femei ar fi avut loc discuții contradictorii care au degenerat în acte de violență.

Polițiștii au evaluat situația și întrucât au constatat că victima se află într-o situație de risc iminent au emis ordin de protecție provizoriu pentru protejarea acesteia., femeia refuzând însă monitorizarea electronică a agresoarei.

În cauză, a fost înregistrat dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, iar sub coordonarea procuroului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, cercetările sunt continuate în vederea dispunerii măsurilor legale.

Polițiștii reamitesc cetățenilor că orice formă de violență reprezintă o faptă gravă, care trebuie sesizată de îndată. Prin intervenția lor rapidă polițiștii pot salva vieți și sunt pregătiți să dispună măsuri ferme pentru protejarea victimelor.

Încurajăm persoanele aflate în situații de risc sau pe cei care au cunoștință despre astfel de fapte să apeleze fără ezitare numărul unic pentru apeluri de urgență 112.