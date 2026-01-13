Sătui probabil de haosul creat de căderile masive de zăpadă, băimărenii cer explicații pentru modul în care a fost gestionată deszăpezirea. Pentru că starea delicată de sănătate a edilului nu-i permite să ajungă la birou, băimărenii se folosesc de platformele de socializare pentru a ajunge cu reclamațiile la el.

Este și cazul Gabrielei Iuliana Kulcsár care i-a adresat lui Doru Dăncuș o scrisoare deschisă:

Scrisoare deschisă către Primarul orașului

Domnule Primar,

Vă scriu în calitate de locuitor al acestui oraș, pentru a semnala situația creată de lipsa deszăpezirii din ultimele zile și pentru a solicita un răspuns clar din partea administrației locale.

Înțeleg că ninsoarea este un fenomen natural și că nimeni nu poate controla vremea.

Ceea ce este însă greu de înțeles este lipsa de reacție și de comunicare atunci când orașul devine impracticabil.

De fiecare dată când ninge mai abundent, se repetă aceeași situație:

străzi acoperite de zăpadă,

trotuare greu de parcurs,

dificultăți de deplasare pentru copii, vârstnici și persoane cu probleme medicale,

sentimentul că fiecare se descurcă pe cont propriu.

Aș dori să știu, în mod concret:

De ce contractul de deszăpezire a fost încheiat cu o firmă care nu pare să aibă capacitatea de a face față unor ninsori mai serioase?

Ce face Primăria atunci când este evident că firma contractată nu își îndeplinește obligațiile?

Există un plan alternativ sau o soluție de urgență în astfel de situații?

Care sunt neajunsurile din cadrul Primăriei care au dus la această problemă repetitivă?

Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei situații, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung?

Nu solicit imposibilul și nici explicații generale.

Solicit transparență, asumare și comunicare.

Cetățenii au dreptul să știe:

· ce nu a funcționat,

· cine este responsabil,

· ce se va schimba concret pentru ca această situație să nu se repete.

Tăcerea în fața unei probleme care afectează mii de oameni nu este o soluție.

Un răspuns onest, chiar și dificil, este primul pas spre recâștigarea încrederii.

Așteptăm un răspuns public, clar și asumat.

Cu respect,

Un locuitor al acestui oraș

Deocamdată Doru Dăncuș nu a răspuns, dar…. avem răbdare!