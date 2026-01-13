Știința Explorări întâlnește miercuri, 14 ianuarie, de la ora 16, CSM București în returul Fazei I a Cupei României.

Partida programată în deplasare se va disputa în sala Unirea din Dobroești și va fi arbitrată de bucureștenii Eduard Popescu și Alexandru Prodana. Ca observator a fost delegat Nicolae Constantin (Ploiești).

În meciul tur echipa noastră s-a impus, pe teren propriu, cu 3-1 (25-19, 25-16, 22-25, 25-18).

Se califică mai departe echipa care câștigă cele mai mult seturi. În cazul egalității la seturi, se mai joacă un set de aur (până la 15) pentru stabilirea formației care merge mai departe în competiție.

Echipa calificată va întâlni în faza următoare a competiției (sferturi de finală) Corona Brașov.