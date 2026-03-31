În perioada 1 mai – 30 iunie, se vor desfășura lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale de presiune medie pe mai multe străzi din municipiu: Victor Babeș, Traian Vuia, Trandafirilor, Grigore Ureche, Magnoliei, Victoriei

Intervențiile vizează o lungime totală de peste 3,2 km de rețea, inclusiv lucrări în zona carosabilă, pe trotuare și pe spațiile verzi.

Lucrările sunt realizate la solicitarea Delgaz Grid, prin constructorul Instgaz, și au ca scop modernizarea infrastructurii și creșterea siguranței în alimentarea cu gaze naturale.

Pe durata intervențiilor, pot apărea disconfort temporar în zonele menționate.