Pandemia nu s-a încheiat, iar experții atrag atenția: COVID-19 rămâne o amenințare, în special pentru persoanele cu imunitate scăzută și afecțiuni cronice. O nouă variantă, denumită „Stratus” sau XFG, circulă deja la nivel global și îngrijorează medicii, mai ales în contextul începerii noului an școlar, când riscul de transmitere crește. Specialiștii spun că varianta Stratus combină două linii Omicron, are mutații ale proteinei spike și se răspândește mai ușor. Deși poate evita parțial anticorpii generați de vaccinuri sau infecții anterioare, protecția împotriva formelor grave rămâne ridicată.

„Stratus combină două linii Omicron și are mutații ale proteinei spike, ceea ce îi oferă o capacitate mai mare de transmitere și o rezistență parțială la anticorpi. Totuși, vaccinurile și imunitatea dobândită încă protejează eficient împotriva formelor grave”, avertizează dr. Tyler B. Evans, cofondator al Wellness Equity Alliance și expert în boli infecțioase și sănătate, potrivit „Adevărul”. Aceasta se răspândește mai ușor și poate ocoli parțial anticorpii produși de vaccinuri sau infecții trecute, dar vaccinurile și imunitatea dobândită anterior continuă să protejeze împotriva formelor grave de boală.

Iată tot ce trebuie să știți despre Stratus: simptomele frecvente, riscurile și modul în care vă puteți proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi de forme severe de boală.

Simptomele sunt, în mare parte, asemănătoare cu cele observate la variantele anterioare, spun specialiștii.

Totuși, există o posibilă diferență. Dr. Linda Yancey, specialist în boli infecțioase la Memorial Hermann, precizează: „Vedem mai des răgușeală și durere în gât la această variantă. Ea seamănă mai mult cu simptomele alergiilor – senzație de uscăciune și disconfort în gât – decât cu tusea severă pe care o întâlneam la variantele anterioare”.

Atât testele rapide, cât și cele moleculare detectează noile variante de COVID-19, dar nu pot spune cu exactitate ce variantă ai. Identificarea se face prin secvențiere genomică. În prezent, XFG reprezintă aproximativ 70% dintre variantele SARS-CoV-2 detectate în apele uzate din SUA, procent confirmat și de datele obținute din probe clinice.

Măsurile recomandate pentru a reduce riscul de infectare cu varianta Stratus sunt aceleași ca pentru celelalte tulpini COVID-19.

„Vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de protecție. Purtarea măștii în spațiile interioare aglomerate, mai ales în sezonul rece al virusurilor respiratorii, te protejează nu doar de COVID, ci și de alte boli precum gripa sau RSV (virusul sincițial respirator -n.red.)”, subliniază dr. Yancey.