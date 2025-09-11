În cadrul Zilelor Europene ale Culturii Iudaice, joi, 11 septembrie, începând cu ora 12.00, Biblioteca Municipală „Laurențiu Ulici” (Secția „Împrumut pentru adulți”, parter) din Sighetu Marmației va fi gazda vernisajului expoziției de carte iudaică, intitulată „Poporul cărții”.

Și-au anunțat participarea: Peninah Zilberman – președinta Fundației Tarbut Sighet, căreia i se aduc mulțumiri pentru generoasa donație de carte în limbile iudaică, engleză și română, Ileana Matus – manager al Centrului Cultural, Ion Mariș – poet, jurnalist și amfitrion al evenimentului, oficialități.

Evenimentul este organizat de Fundația Tarbut Sighet, în parteneriat cu biblioteca (Centrul Cultural Sighet), iar vitrina expozițională va rămâne disponibilă pentru vizitatori până la sfârșitul lunii noiembrie.