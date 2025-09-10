La data de 9 septembrie a.c., în intervalul orar 09.30-14.00, polițiștii din Seini, împreună cu specialiști din cadrul Registrului Auto Român au efectutat o acțiune în scopul verificării stării tehnice a vehiculelor și luării măsurilor legale.

Astfel, polițiștii au legitimat 16 persoane și au controlat 15 autovehicule.

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 6 sancțiuni contravenționale în cuantum de peste 1.200 de lei.

Până la remedierea deficiențelor constatate, au fost reținute 5 certificate de înmatriculare.

Vă reamintim că polițiștii acționează cu prioritate pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere.