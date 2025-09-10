Seniorii sunt invitați să descopere secretele telefoanelor din ziua de azi. La sediul Asociației Caspev, începând cu 15 septembrie, ora 13.00, va avea loc un curs de digitalizare pentru seniori.

Înscrierile pentru participare se fac la sediul asociației.

Cursul se desfășoară în cadrul proiectului Hi Digital! proiect finanțat de Fundatia Vodafone Romania și implementat de Fundatia Regala Margareta a Romaniei având partener local Asociatia Caspev