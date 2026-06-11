Cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de fotbal se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026 și va reprezenta cea mai amplă competiție organizată vreodată sub egida FIFA. Turneul final va fi găzduit în premieră de trei țări – Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, la start se vor alinia 48 de echipe naționale, față de cele 32 participante la edițiile precedente. Noul format va aduce un număr record de 104 meciuri, care se vor disputa pe parcursul a 39 de zile.

Meciul de deschidere este programat pe 11 iunie, la Ciudad de Mexico, unde reprezentativa Mexicului va întâlni Africa de Sud în cadrul Grupei A.

Calendarul Campionatului Mondial 2026

Faza grupelor: 11 – 27 iunie

Șaisprezecimi de finală: 28 iunie – 3 iulie

Optimi de finală: 4 – 7 iulie

Sferturi de finală: 9 – 12 iulie

Semifinale: 14 – 15 iulie

Finala mică: 18 iulie

Finala: 19 iulie

Meciurile de deschidere ale turneului

Primele zile ale competiției programează mai multe confruntări atractive:

11 iunie

Mexic – Africa de Sud (Grupa A), ora 22:00

12 iunie

Coreea de Sud – Cehia (Grupa A), ora 05:00

Canada – Bosnia (Grupa B), ora 22:00

13 iunie

SUA – Paraguay (Grupa D), ora 03:00

Qatar – Elveția (Grupa B), ora 22:00

14 iunie

Brazilia – Maroc (Grupa C), ora 01:00

Germania – Curaçao (Grupa E), ora 20:00

Olanda – Japonia (Grupa F), ora 23:00

În prima săptămână a competiției vor intra în scenă și alte favorite la câștigarea trofeului, precum Spania, Franța, Argentina, Portugalia și Anglia.

Finala, programată la New York

Ultimul act al Campionatului Mondial 2026 va avea loc pe 19 iulie, la New York, în timp ce meciul pentru locul al treilea se va disputa cu o zi înainte, la Miami.

Noul format cu 48 de echipe promite mai multe meciuri, mai multe dueluri între națiuni din diferite continente și un spectacol fotbalistic de proporții, într-o competiție care se anunță cea mai mare din istoria Cupei Mondiale.