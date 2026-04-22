Orădenii sunt invitați la un eveniment muzical de excepție, organizat sub mesajul „Oradea ne unește!”. Îndrăgitul artist Ștefan Hrușcă va susține un concert extraordinar, aducând pe scenă emoția autentică a folkului românesc.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 19:00, în Piața Unirii, iar accesul publicului este gratuit.

Concertul va fi completat de prezența Ansamblul Folcloric Național Transilvania, dirijat de Eduard Albina, alături de invitații speciali Ionuț Bledea și Florica Zaha.

Publicul este așteptat să se bucure de o seară specială, în care tradiția și muzica de calitate vor crea o atmosferă de neuitat în inima orașului.