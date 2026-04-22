Publicul băimărean este invitat vineri, 24 aprilie, de la ora 19:00, la Teatrul Municipal Baia Mare (Sala Mare), la premiera spectacolului „Groapa din tavan”, un eveniment teatral deosebit, desfășurat într-un format special, cu publicul amplasat chiar pe scenă.

Inspirat dintr-un text de mare actualitate semnat de dramaturgul Matei Vișniec, scris în contextul războiului, spectacolul aduce în prim-plan povestea a doi soldați ascunși într-un subsol, nevoiți să învețe împreună lecțiile dure ale supraviețuirii. Între momente de umor neașteptat și confesiuni sincere, producția explorează teme profunde despre umanitate, frică și speranță.

Regia artistică este semnată de Andrei Han, iar scenografia îi aparține lui Mihai Vălu. Din echipa de creație mai fac parte George Pop (coregrafie), Lucian Marchiș (butaforie), Felix Mare (regie tehnică), Dan Prodan (sonorizare), Sandu Șimonca și Sorin Pop (lumini).

Distribuția reunește actori cunoscuți ai teatrului băimărean: Alex Macavei, Cătălin Mocan, Mircea Gligor, Marcel Mîrza Mache, Larisa Miskolczi, Mădălina Pop, Brianna Waltner, Alina Coteț, Loredana Maghear și George Pop.

Spectacolul promite o experiență intensă și captivantă, care provoacă spectatorii să reflecteze asupra realităților contemporane și asupra fragilității condiției umane.

Următoarele reprezentații ale spectacolului sunt programate în 26 și 29 aprilie, de la ora 19.00.