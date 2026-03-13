Sindicatul Autoturisme Dacia (SAD) a avertizat vineri că în 2026 se va înregistra o scădere a producției la uzina de la Mioveni, după mai bine de două decenii, iar aproximativ 1.200 de angajați vor fi concediați.

Într-un comunicat remis Agerpres, sindicatul precizează că Grupul Renault a decis ca modelul Dacia Striker să fie produs în Turcia, iar noul model electric din segmentul A să fie fabricat în Slovenia, în loc de România.

SAD menționează că printre motivele care au condus la aceste decizii se numără infrastructura întârziată, costurile ridicate ale energiei, instabilitatea fiscală și politică, precum și programele economice impredictibile. Aceste elemente contribuie, potrivit sindicatelor, la scăderea atractivității României pentru investiții, cu un impact semnificativ asupra județului Argeș.

Uzina Dacia de la Mioveni asigură aproximativ 10.000 de locuri de muncă direct și sprijină alte zeci de mii de joburi în mod indirect, în lanțul de furnizori. Orice reducere a producției poate avea efecte asupra economiei locale, atrag atenția sindicaliștii.

„Anul 2026 marchează, după 22 de ani, o perioadă de reducere a producției și de concediere a aproximativ 1.200 de angajați, pe fondul scăderii cererii și al accelerării proceselor de robotizare și automatizare. Peste 90% din producția uzinei de la Mioveni este destinată exportului, iar pierderea unor modele fabricate aici poate avea efecte serioase asupra economiei locale și naționale”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii subliniază că industria auto depinde de planificarea pe termen lung, iar stabilitatea fiscală, infrastructura modernă și predictibilitatea economică sunt esențiale pentru menținerea investițiilor în România.