Polițiștii Serviciului de Ordine Publică – Compartimentul Sisteme de Securitate Private au desfășurat, pe parcursul a două zile, o acțiune de verificare a agenților de securitate care își desfășoară activitatea în centre comerciale din municipiul Baia Mare.

În cadrul acțiunii au fost verificați 18 agenți de pază. Cei depistați în timp ce asigurau serviciul de pază în incinta unor centre comerciale au fost testați cu aparatul etilometru, pentru a se stabili dacă își desfășoară activitatea în condiții de siguranță și responsabilitate.

În toate cazurile au fost efectuate verificări specifice privind modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu și respectarea prevederilor legale în domeniul securității private.

La finalul fiecărei activități, toți agenții de securitate identificați au fost instruiți de polițiști cu privire la necesitatea respectării consemnului general și particular al postului de pază.

Siguranța în spațiile comerciale rămâne o prioritate pentru polițiști. Astfel, acest tip de activități, de natură a preveni și descuraja faptele antisociale din incinta centrelor comerciale, care pot provoca indignarea cetățenilor, vor continua și în perioada următoare.