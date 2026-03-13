Un apel inedit a fost lansat de prefectul județului Maramureș, Florian Sălăjeanu, care a anunțat că anul acesta își „donează” ziua de naștere pentru campania de ecologizare „Maramureș Curat”.

În locul cadourilor obișnuite, prefectul le cere celor care vor să îi transmită urări să aducă role de saci de gunoi de 120 de litri (sau 100 l), necesari pentru acțiunile de curățenie care vor avea loc în perioada 30 martie – 4 aprilie 2026.

„De ziua mea nu vreau cadouri. Vreau saci de gunoi. Da, ați citit bine. Anul acesta îmi «donez» ziua de naștere pentru campania de ecologizare Maramureș Curat”, a transmis prefectul.

Acesta a subliniat că județul are locuri extraordinare, însă problema gunoaielor aruncate pe marginea drumurilor, pe malurile râurilor sau în păduri rămâne una vizibilă.

Ținta campaniei este strângerea a cel puțin 5.000 de role de saci de gunoi, care vor fi folosiți în timpul acțiunilor de curățenie organizate în tot județul.

Pentru a-i motiva pe participanți, prefectul a pregătit și o surpriză: 30 dintre cei care vor aduce saci de gunoi vor fi extrași la sorți și invitați la o masă gătită chiar de el, specialitatea fiind berbecuț la proțap.

Cei care doresc să contribuie sunt invitați să aducă sacii începând cu 23 martie 2026, la sediul Instituția Prefectului – Județul Maramureș, însă donațiile pot fi făcute și în alte zile.

Totodată, prefectul a lansat o provocare către primăriile din județ, licee, firme și organizații locale, invitându-le să se implice în campanie. Pentru a încuraja participarea, va fi realizat și un clasament al implicării, care va fi făcut public.

Momentul central al acțiunii va avea loc între 30 martie și 4 aprilie, când voluntarii sunt invitați să iasă pe teren pentru a contribui la curățenia județului.

„Hai să demonstrăm că putem fi împreună și pentru Maramureș”, este mesajul transmis comunității.