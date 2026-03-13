Un bărbat și-a pierdut viața, vineri, 13 martie, în urma unui accident rutier produs în localitatea Cătălina.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Maramureș, polițiștii Biroului Rutier din Baia Mare au intervenit în jurul orei 14:20 pentru soluționarea unui accident soldat cu victimă.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat în vârstă de 58 de ani s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a străzii, moment în care a fost surprins și accidentat de un autoturism.

Din păcate, în urma impactului, bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața, medicii fiind nevoiți să declare decesul.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero, au mai transmis reprezentanții poliției.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.