Măștile populare maramureșene continuă să reprezinte una dintre cele mai spectaculoase expresii ale patrimoniului cultural autentic al județului, păstrând vii obiceiuri și ritualuri transmise din generație în generație.

Potrivit Visit Maramureș, meșteșugul realizării măștilor arhaice este strâns legat de tradițiile de iarnă și de ritualurile comunitare care animau odinioară satele maramureșene. Confecționate din piele, blană, pânză, lână sau păr de animale, măștile erau folosite pentru a impresiona, a alunga spiritele rele și a marca momente importante din viața comunității.

În localitățile de pe Valea Izei și Valea Marei, tradiția este păstrată și astăzi. Tinerii participă la jocul măștilor, pregătind costume și măști elaborate, decorate cu coarne, panglici, clopoței și alte elemente cu semnificații simbolice. Fiecare creație este unică și reflectă imaginația, talentul și viziunea meșterului popular. Dincolo de aspectul spectaculos, măștile spun povești despre viața satului, despre personaje, credințe și valori comunitare, reprezentând totodată o formă de satiră și reflecție asupra societății tradiționale.

În prezent, măștile maramureșene sunt apreciate atât în cadrul manifestărilor folclorice, cât și ca obiecte de artă populară, fiind expuse în muzee și promovate în cadrul evenimentelor culturale și turistice.

Printre cei mai cunoscuți creatori de măști populare se numără Vasile Șușca, distins cu titlul de Tezaur Uman Viu, recunoscut pentru contribuția sa la păstrarea și promovarea acestui meșteșug tradițional.

Sursa: Visit Maramureș

Foto: Creatorul de măști populare Vasile Șușca – Tezaur Uman Viu