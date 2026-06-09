Direcția de Asistență Socială Baia Mare, în calitate de Beneficiar, va implementa în Municipiul Baia Mare proiectul Sprijin pentru seniorii băimăreni, cod SMIS 349090, în perioada Mai 2026 – Iulie 2029, pe o durată de 38 de luni.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și are o valoare totală de 4.976.281,17 RON, din care finanțare nerambursabilă 4.229.838,99 RON din FSE+ și 646.916,56 RON din Bugetul Național.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea accesului la servicii personalizate de îngrijire la domiciliu și sprijin comunitar pentru persoanele vârstnice dependente, cu scopul creșterii autonomiei, incluziunii sociale și a unei vieți demne în propriul cămin.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

OS1 Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru 110 persoane vârstnice aflate în situații de dependență, pe întreaga durată a proiectului, în conformitate cu standardele minime de calitate.

OS2 Reducerea gradului de izolare socială și creșterea stimei de sine a persoanelor vârstnice prin activități de sprijin emoțional, valorizare personală și interacțiune comunitară.

OS3 Dezvoltarea unei rețele locale de sprijin pentru vârstnici prin implicarea voluntarilor, partenerilor instituționali și a comunității, în vederea asigurării continuității serviciilor și a creșterii solidarității sociale.

Datele de contact ale Beneficiarului: Direcția de Asistență Socială Baia Mare, str. Dacia, nr. 1, email: das@baiamare.ro, telefon: 0262211949, fax: : 0262211959.