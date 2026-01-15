Zăpada necurățată din Baia Mare provoacă în continuare pagube însemnate. Un băimărean s-a trezit cu mașina grav avariată și, pentru că nu știe cum să procedeze, a cerut sfaturi de la internauți.

”Am nevoie de un sfat din partea celor care s-au mai confruntat cu situații similare.

Mi-am lăsat mașina parcată regulamentar lângă un bloc, iar de pe copertina unui apartament de la etajul 4 a căzut zăpadă cu gheață direct pe autoturism. În urma incidentului, mașina a fost avariată serios – plafonul este complet îndoit.

Menționez că respectiva copertină nu are opritoare de zăpadă, deși acest lucru este obligatoriu tocmai pentru a preveni astfel de accidente. Din câte m-am informat, responsabilitatea ar reveni fie proprietarului apartamentului, fie asociației de proprietari.

Am depus deja plângere la Poliție și urmează să fac toate demersurile legale necesare.

Dacă cineva a trecut printr-o situație asemănătoare sau are cunoștințe juridice și mă poate îndruma (pași, instituții, despăgubiri, asigurări etc.), v-aș fi foarte recunoscător.

Vă mulțumesc!”, scrie băimăreanul.