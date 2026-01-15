Asociația CASPEV invită cu drag seniorii pasionați de muzică și cânt să participe la preselecția pentru noii membri ai Corului „Crizanteme” – un loc unde vocile se întâlnesc, emoțiile se armonizează, iar bucuria de a cânta împreună prinde glas.

Zilele preselecției sunt programate Miercuri, 21 ianuarie, respectiv Miercuri, 28 ianuarie în intervalul orar 09:30 – 11:30.

Întâlnirea va avea loc la Centrul de Zi CASPEV din Baia Mare de pe Strada Săsarului nr. 3.

Preselecția va include evaluarea aptitudinilor muzicale (auz muzical și simț ritmic); intonarea unor vocalize propuse de comisie și interpretarea unei piese muzicale, la alegere, din repertoriul coral sau de muzică ușoară.

Nu este necesară experineța profesională – doar de dorința de a cânta, de a face parte dintr-un grup unit și de a împărtăși bucuria muzicii.