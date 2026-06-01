„Sărbătoarea Coborârii Spiritului Sfânt (Rusaliile) este o sărbătoare importantă pentru că astăzi se împlinește promisiunea lui Isus de a nu ne lăsa singuri. El a făcut această promisiune apostolilor, atunci când era cu ei și îi pregătea pentru despărțire. Apoi, după Învierea din morți, fiind, de asemenea, alături de ei, arătându-se timp de 40 de zile, până la Înălțare, le-a făcut această promisiune: rămâneți în Ierusalim, nu vă îndepărtați până când veți primi putere de Sus”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău duminică, 31 mai, la sărbătoarea Coborârii Spiritului Sfânt, în parohia Sarasău, unde a celebrat Sfânta Liturghie împreună cu părintele Mihai Grigor, cu prilejul hramului bisericii. A slujit părintele diacon Florin Marc.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a descris scena Coborârii Spiritului Sfânt peste apostolii reuniți în Cenaclu, acolo unde au celebrat și Cina cea de Taină împreună cu Isus (Fapte 2,1-11): „Și s-a făcut o suflare ca de vânt, coborând peste ei darul Preasfântului Spirit, în chip de limbi de foc. Astfel, apostolii prind curaj, înțeleg și simt prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor și în inima lor, pentru că Spiritul Domnului este, de fapt, plinătate de viață. Și, astfel, ei înțeleg tot ceea ce Isus a spus, a învățat, înțeleg cum Cuvântul lui este Cuvânt viu și că în El este cu adevărat Dumnezeu. Promisiunea lui s-a împlinit și, în felul acesta, darul Preasfântului Spirit rămâne cu noi și cu toți cei care cred în El. Acesta este marele dar al sărbătorii de astăzi: faptul că Isus rămâne pururea cu noi prin Spiritul său Sfânt. Este o prezență tainică, dar reală. Și este o prezență care se manifestă prin iubirea față de El. Atunci când omul îl iubește pe Dumnezeu și pe semenul său, trăiește o viață împlinită. Viața trăită în iubire are savoare, are gust și plinătate, iar noi suntem chemați la această bucurie de a fi împreună cu Dumnezeu și de a fi împreună în Biserică”.

Pentru a putea primi harul Spiritului Sfânt este nevoie să ne deschidem inima, a transmis PS Vasile credincioșilor din Sarasău, deoarece „cu toții suntem nevoiași”, iar promisiunea făcută de Isus apostolilor a fost: „dacă cineva mă iubește, va păzi Cuvântul meu și El va fi iubit de Tatăl meu și vom veni, Fiul împreună cu Tatăl, prin Spiritul Sfânt, care este Izvor de Iubire, și vom locui în el”.

Prezența Spiritului Sfânt se manifestă în mod concret: apostolii care erau fricoși devin mai curajoși și încep să-l predice cu curaj pe Isus. „Și astăzi avem nevoie de întărire pentru a avea curajul să ne mărturisim credința într-o lume în care că diviziunile sunt din ce în ce mai mari… Isus Înviat spune: Pace Vouă. El este recunoscut după pacea inimii”. „O altă lucrare al Spiritului Sfânt este puterea de a ierta. Isus suflă asupra ucenicilor Sfânt și le spune: Primiți Spirit Sfânt. Cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le ține, ținute vor fi”.

Cu ocazia sărbătorii, un grup de copilași din parohie au făcut Prima Împărtășanie Solemnă: „este un moment important și înălțător pentru viața lor și pentru viața parohiei, a spus Preasfinția Sa, pentru că a-l primi pe Isus Hristos în taina Sfintei Euharistii este, de fapt, înnoirea alianței dintre noi și El”. Ierarhul s-a adresat astfel copiilor: „Isus se face prietenul nostru, dragi copii, se face aproapele nostru și, primindu-l cu bucurie, cu credință, El rămâne pururi cu noi… Astăzi primim Trupul și Sângele lui Isus, primim darul cel ceresc, pâinea cea vie, care s-a coborât din Cer. Iar oricine primește pâinea aceasta va trăi în veci. Acesta este darul Euharistiei: a trăi în veci”.

În sărbătoarea Coborârii Spiritului Sfânt, Preasfinția Sa Vasile a invitat comunitatea din Sarasău să primească cu deschidere Spiritul lui Hristos, care este „spiritul bunătății, al iubirii, al comuniunii, al iertării, spiritul de a vedea ceea ce este bun în cel de lângă noi, pentru a crea comuniune și a trăi reînnoiți în bucurie”.

În încheierea celebrării, părintele Mihai Grigor a mulțumit Preasfinției Sale Vasile pentru prezența în mijlocul comunității și pentru cuvântul de învățătură ziditor. A mullumit, de asemenea, domnului Ion Covaci, primar al localității, copiilor care au ales să facă Prima Împărtășanie Solemnă și familiilor care i-au îndrumat, corului parohiei și tuturor credincioșilor care au participat la sărbătoare.