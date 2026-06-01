Denis Pop și Bogdan Roman, reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș, au obținut rezultate remarcabile la Competiția de Brazilian Jiu-Jitsu a Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.

La competiție au participat peste 100 de concurenți din structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională, atât la categoria începători, cât și la cea a sportivilor avansați.

Rezultatele obținute de jandarmii maramureșeni au fost deosebite:

Locul I – plt. maj. Denis Pop, la proba NO GI, categoria avansați, sub 85 kg și sub 35 de ani;

Locul III – plt. maj. Denis Pop, la proba GI, categoria avansați, sub 85 kg și sub 35 de ani;

Locul IV – plt. Bogdan Roman, la categoria amatori, sub 94 kg (centuri albe și albastre).

Cu o experiență de peste 22 de ani în sportul de performanță, Denis Pop și-a construit cariera pornind de la judo, participând de-a lungul timpului și la competiții de Brazilian Jiu-Jitsu și Sambo. Rezultatele obținute confirmă încă o dată că disciplina, perseverența și pregătirea continuă conduc la performanță.

La rândul său, Bogdan Roman practică Brazilian Jiu-Jitsu de aproximativ doi ani, iar dedicarea și seriozitatea cu care se antrenează încep să se reflecte în rezultate tot mai bune la competițiile de profil.

Participarea la această competiție a reprezentat o experiență valoroasă pentru cei doi jandarmi maramureșeni, care demonstrează constant că pregătirea profesională poate fi completată cu performanțe sportive de nivel înalt.