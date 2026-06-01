ANM a emis ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru intervalul 1 iunie, ora 12 – 2 iunie, ora 10. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate

Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei.

Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) și până marți dimineața (2 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și pe spații mici de 40…50 l/mp.

Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.