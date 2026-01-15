Pilotul sătmărean Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 32 în etapa a 11-a a Raliului Dakar, disputată joi, la Bisha.
Etapa a fost câştigată de americanul Skyler Howes, urmat de francezul Adrien Van Beveren şi de spaniolul Edgar Canet.
La general, Gyenes ocupă locul 25.
Clasament General Original by Motul Dakar 2026 după Prolog +10 etape
1. Benjamin Melot (Franța) 47h 17min 58sec
2. Josep Pedro (Spania) +13:39
3. Jerome Martiny (Belgia) +1h 03min 56sec
4. Emanuel Gyenes (România) +2h 48min 44sec
……………………………………
Clasament General Moto Dakar 2026 după Prolog +10 etape
1. Ricky Brabec (SUA) 41h 35min 13sec
2. Luciano Benavides (Argentina) +00:56 sec
Dakar 2026, 3-17 ianuarie
3. Tosha Schareina (Spania) +15:43
……………………………………
25. Emanuel Gyenes (România) +8h 31min 29sec.
