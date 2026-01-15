Alex a ajuns cu bine ieri, la ora 14:00, în Baia Mare, la Spitalul Județean.

Este internat și se află sub supravegherea medicilor.

În online circulă postări false legate de situația lui Alex. Acestea nu au legătură cu familia sau cu noi. Te rugăm să le ignori.

Pentru transparență totală, conturile corecte și reale, pe numele mamei lui, Bucea Liliana, rămân aceleași:

Cont LEI

RO85BTRLRONCRT0140312701

Cont EURO

RO35BTRLEURCRT0140312701

Orice alt mesaj sau alt cont care apare în online nu este valid.

Vrem să mulțumim tuturor celor care au fost alături de Alex.

Dacă poți ajuta în continuare, folosește doar conturile de mai sus.

Dacă nu, te rugăm să distribui acest mesaj, pentru a opri răspândirea informațiilor false.



Apel umanitar pentru Alex Mărginaș, tânăr grav rănit într-un accident în Ungaria