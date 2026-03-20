Consiliul Județean Maramureș a aprobat, în cadrul unei ședințe recente, proiectul „Maramureșul susține excelența”, inițiat la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, cu scopul de a sprijini performanța în educație și elevii cu rezultate deosebite.

Prin acest program, județul va găzdui două competiții de anvergură națională, contribuind atât la organizarea acestora, cât și la promovarea unui mediu educațional competitiv. Prima dintre ele, Olimpiada Națională de Informatică pentru gimnaziu, va avea loc la Baia Mare în perioada 22–26 martie 2026 și va reuni elevi din întreaga țară, alături de profesori coordonatori și membri ai comisiilor de specialitate.

În continuare, în intervalul 6–9 aprilie 2026, Maramureșul va găzdui și Olimpiada Națională de Religie pentru cultele greco-catolic și romano-catolic (limba română), un eveniment dedicat elevilor pasionați de studiul religiei și valorilor spirituale.

Proiectul aprobat de administrația județeană prevede alocarea de fonduri pentru buna desfășurare a acestor competiții, inclusiv pentru organizare, logistică și premierea participanților. De asemenea, inițiativa urmărește să creeze un cadru favorabil performanței și să încurajeze excelența în rândul elevilor maramureșeni și nu numai.

Prin organizarea acestor olimpiade, Maramureșul își consolidează poziția pe harta competițiilor educaționale naționale și transmite un mesaj clar de susținere a valorii, implicării și performanței în educație.