Alexandru Papiu-Ilarian (1827-1877) a fost jurist, istoric, lingvist, revoluționar, ministru, membru titular al Academiei Române, dar, înainte de toate, greco-catolic.

Este greu de imaginat un traseu biografic mai strâns legat de tradiția și cultura greco-catolică decât cel al lui Alexandru Papiu Ilarian. Născut în familia preotului greco-catolic, crescut în comunități curat greco-catolice, educat în școlile greco-catolice și catolice, în țară și în străinătate, având profesori greco-catolici și modele ilustre, înmormântat în cimitirul bisericii greco-catolice din Sibiu. Profesor la Blaj i-a fost Simion Bărnuțiu. Discursul său de recepție la Academie l-a închinat lui Gheorghe Șincai: „Viața și opera lui Gheorghe Șincai de Șinca”. Răspunsul la discursul de recepție i-l dă George Barițiu.

S-a născut în localitatea Bezded jud. Sj, parohie greco-catolică veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. În 1856, de când avem primul Șematism al Mitropoliei de la Blaj, satul se numea Cernucu și erau în parohie 510 suflete greco-catolici, ortodocși: 0 – ZERO.

Tatăl său, Ioan Pop, era originar din Budiu de Câmpie, jud. Ms. se reîntoarce în satul natal, primind parohia la scurt timp. Parohie veche, rădicată la 1713. Biserică cu hramul Sf. Arhangheli. La 1856 erau parohie 720 suflete greco-catolici, ortodocși: 0 – ZERO.

A învățat la liceul greco-catolic din Blaj, apoi la liceul catolic al piariștilor din Cluj. Urmează cursuri juridice la Universitatea din Viena, apoi la Universitatea din Padova, finalizate cu titlul de doctor în drept.

Bunicii lui erau din Râciu. În localitatea situată la 30 de km de Buciu de Câmpie s-a născut Gheorghe Șincai. Râciu, parohie greco-catolică veche și mare. În 1865, aceasta figura cu 846 de suflete, cu biserică cu hramul Sf. Arhangheli. Ortodocși: 0 – ZERO.

Discursul de recepție, un discurs cu greu egalat în istoria Academiei Române, e practic un volum de mulțumire pentru înaintașul său recunoscând că: ”tot Șincai e profetul nostru și cartea sa evengheliul nostru.”

S-a stins din viață la 23 octombrie 1877 și a fost înmormântat în Cimitirul „Bisericii Greco-Catolice dintre Brazi”, din Sibiu, alături de Gheorghe Barițiu, Ioan Ratiu, Alexandru Vaida-Voevod și Iosif Șterca-Șulutiu.

Contează confesiunea lui Alexandru Papiu-Ilarian? Evident da! Totul, formația, educația, sensibilitatea, cultura, afinitățile, valorile pe care și le-a însușit și care au alcătuit fundamentul vieții și operei sale au fost determinate de mediul greco-catolic în care a crescut și s-a format. Acesta este însă un adevăr care nu convine.

Biserica de lemn din Bezded în care a slujit tatăl său, este în prezent un imobil în proprietatea Statului român în Muzeul etnografic din Dumbrava Sibiului, încredințat Bisericii Ortodoxe după restaurare pentru înființarea unei parohii ortodoxe în cadrul muzeului în care preotul să presteze pentru vizitatori. Ceva de genul spectacolelor cu indieni din rezervațiile americane.

Budiu de Câmpie se numește în zilele noastre Papiu Ilarian. O nouă biserică greco-catolică a fost construită în 1927. Pe frontispiciul ei au fost înscrise numele lui Alexandru Papiu Ilarian și ale părinților săi preotul Ioan Pop și a mamei sale Ana Hodoș. După 1948 interzicerea Bisericii greco-catolice, BOR a preluat biserica. După 1990 deasupra intrării a pus o folie de policarbonat care în 2020 a fost înlocuită cu un șopron de lemn amplasat în fața intrării. Numele de pe frontispiciu sunt acum sub șopronul, marcă a ortodoxizării bisericilor greco-catolice.

Mormântul său este acum pe proprietatea BOR. Biserica dintre Brazi din Sibiu este un exemplu al implicării Statului Român în privarea greco-catolicilor de drepturi și proprietăți și după 1990.

Alexandru Papiu Ilarian este însă comemorat și celebrat. Are busturi în mai multe localități din țară; sunt instituții de învățământ și străzi care îi poartă numele. Atât doar că confesiunea lui deranjează. Personalităților greco-catolice nu le este îngăduit să fi avut vreo confesiune. Pe site-ul comunei Papiu Ilarian scurta biografie a ilustrului fiu al satului s-a facut cu mare atenție astfel încât să nu apară sintagma greco-catolic.

În ultimii ani s-a mers și mai departe cu recuperarea. De centenar, un popă ortodox cu un aspect îngrijit de rocker dacic, între timp decedat, a umplut de busturi și statui curtea unui stabiliment cu destinație incertă: mănăstire, centru de tineret, cămin preoțesc. Periodic, în cadrul stabilimentului se desfășoară tabere de educație patriotică și religioasă. Episcopii ortodocși de la Alba vin și ei regulat la Sărmașu să dea bine pentru poze și mass-media, cu tămâie.

Fostul preot a scris și articole omagiale dedicate lui Alexandru Papiu Ilarian. Intr-un articol apărut în 2023 într-o publicație cu pretenții de seriozitate, acesta susține nici mai mult nici mai puțin că:

„Programul și îndemnurile formulate de Papiu Ilarian au fost cât se poate de clare și convingătoare: …. 2. Independență religioasă – Românii să aibă religia lor română, fără dezbinare de uniți și neuniți, așa numita unire cu ungurii să se desființeze, iar toți românii să fie numai de lege românească.”

Ce să zici? Poți să te superi dacă oamenii vor să-l „onoreze” în curtea lor unde: „există la loc de cinste în panoplia celor 60 de eroi români demni și întru nemurire, bustul marelui “Patriot” Alexandru Papiu Ilarian, care în duminici și sărbători este prezent în rugăciunile și sufletele celor care vin să se întâlnească cu Domnul în frumoasa noastră mănăstire înconjurată și păzită de eroii neamului” ?

Evident, alegațiile de mai sus ale lui popa Cașu sunt minciuni sfruntate.

Un alt exemplu de aberații găsim pe un site denumit ortodoxnews.

Nici nu merită a fi pomenite. Practic, nimic nu este adevărat din ce scrie acolo. Acestea din urmă sunt prostii, cele de mai sus care poartă girul ierarhilor ortodocși și oficialităților trebuie semnalate și expuse ca fiind denaturări grave ale adevărului, acțiuni de propagandă malițioasă la adresa greco-catolicismului.

Nu există adevăruri alternative. În afara adevărului este falsul, opusul adevărului este minciuna. Folosirea numelui unei personalități a Bisericii greco-catolice pentru promovarea falsului și minciunii – sfătuită sau prin omisiune – nu este acceptabilă, nu este părdonabilă. Aceasta este poziția corectă din punct de vedere moral.