Pompierii voluntari din cadrul SVSU Târgu Lăpuș au intervenit din nou pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată, izbucnite în zonă.

Prima intervenție a avut loc în satul Fântânele, unde flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 5 hectare. Datorită intervenției rapide, incendiul a fost localizat și lichidat, prevenindu-se extinderea acestuia.

Cea de-a doua intervenție s-a desfășurat la intrarea în satul Boiereni, unde au ars aproximativ 0,08 hectare de vegetație uscată, precum și trei arbori.

Intervențiile prompte ale voluntarilor au limitat pagubele și au prevenit situații mult mai grave. Reprezentanții comunității transmit mulțumiri tuturor celor implicați pentru profesionalismul și dedicarea de care dau dovadă.

Autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate, a miriștilor sau a resturilor vegetale este strict interzisă, indiferent de forma de proprietate a terenului.

Nerespectarea legislației în vigoare constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice.