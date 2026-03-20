Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile

Criza actuală este a treia mare perturbare energetică a acestui deceniu, după pandemia din 2020 şi invazia Rusiei în Ucraina din 2022, ambele contribuind la creşterea inflaţiei globale. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a readus în prim-plan vulnerabilitatea pieței globale a energiei, iar efectele se resimt rapid în Europa prin scumpirea petrolului, gazelor și carburanților.

Potrivit celor mai recente datele ale Comisiei Europene, săptămâna aceasta cele mai mari prețuri din Europa sunt în Olanda (aprox. 2,26 euro/litru pentru benzină și motorină), Danemarca (peste 2,20 euro/litru pentru motorină) și Germania (aprox. 2 euro/litru de benzină; 2,1 euro/ litru de motorină). Cele mai mici prețuri se regăsesc în Bulgaria (în jur de 1,33 euro/litru pentru benzină) și Malta (aprox. 1,21 euro/litru pentru motorină). În Ungaria un litru de benzină Euro-Super 95 costă 1,53 euro, iar un litru de motorină 1,63 de euro.

În ceea ce privește România, prețurile sunt la un nivel mediu în Europa: aproximativ 1,67 euro/litru pentru benzină Euro-super 95, 1,76 euro/litru pentru motorină și circa 0,75 euro/litru pentru GPL, ceea ce indică faptul că România rămâne mai accesibilă decât multe țări vest-europene, dar nu mai este printre cele mai ieftine.

Evoluția prețurilor în ultima săptămână

Comparativ cu săptămâna precedentă, prețurile carburanților din România au înregistrat o creștere vizibilă. Benzina Euro-super 95 a urcat de la aproximativ 1,62 euro/litru la 1,67 euro/litru, ceea ce înseamnă o majorare de circa +2,9%, în timp ce motorina a crescut de la 1,70 euro/litru la 1,76 euro/litru, adică aproximativ +3,4%. Și GPL-ul a avut o ușoară creștere, de la circa 0,742 euro/litru la 0,747 euro/litru (+0,7%).

În Bulgaria, prețurile carburanților au înregistrat săptămâna aceasta creșteri semnificative față de săptămâna trecută: benzina a urcat de la 1,26 euro/litru la 1,33 euro/litru (+5,6%), iar motorina de la 1,30 euro/litru la 1,43 euro/litru (+10%).

În Ungaria, prețurile carburanților au crescut ușor săptămâna aceasta față de săptămâna trecută: benzina a urcat de la 1,49 euro/litru la 1,53 euro/litru (+2,7%), iar motorina de la 1,59 euro/litru la 1,63 euro/litru (+2,5%).

Cea mai mare scumpire la pompă în ultima săptămână a înregistrat-o Suedia. Benzina a urcat de la 1,51 euro/litru la 1,65 euro/litru, ceea ce reprezintă o scumpire de 0,14 euro/litru (+9,3%), iar motorina a crescut de la 1,78 euro/litru la 1,98 euro/litru, adică o scumpire de 0,20 euro/litru (+11,2%).