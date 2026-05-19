La data de 18 mai a.c., în jurul orei 10.40, polițiștii Serviciului Rutier, care desfășurau activități specifice pe D.N. 1C, în localitatea Lăpușel, au oprit pentru control un autoturism.

La volanul acestuia, polițiștii au stabilit că se află un bărbat de 32 de ani, din București.

Verificările efectuate în bazele de date au relevat faptul că acesta are suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

Față de cele constatate, polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar sub supravegherea procurorului de caz, continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.