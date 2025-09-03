Cea de-a treia ediție a Nopții Muzeelor la Sate, un eveniment cultural unic în Europa, dedicat patrimoniului rural și comunităților care îl păstrează viu, se desfășoară sâmbătă, 6 septembrie, în toată țara, intrarea fiind gratuită.

De la obiecte de patrimoniu la artă contemporană, Noaptea Muzeelor la Sate aduce în prim-plan cultura rurală – vie, autentică și surprinzătoare.

Vino să explorezi muzee, conace, biserici fortificate, fierării, case ale zânelor sau alte locuri încărcate cu istorie. Satele își așteaptă vizitatorii cu inima deschisă, cu povești și multă căldură.

La această ediție Maramureșul este reprezentat de următoarele muzee:

1. Casa Memorială „Stan Ioan Pătraș” din Săpânța (foto)

2. Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Săcălășeni

3. Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Buzești

4. Muzeul Tarnița, Băița

5. Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Culcea

6. Biserica de lemn „Zămislirea Sfintei Ana” din Coruia