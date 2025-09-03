Bogdan Bucur, un tânăr, ambițios și plin de talent, s-a născut pe 23 ianuarie 2007 și evoluează pe postul de atacant. Înalt, puțin peste 1.80 m, Bogdan a petrecut 5 ani de formare la Academia Dinamo, unde și-a dezvoltat calitățile care îl recomandă: agresivitatea, viteza și instinctul de finalizator.

A făcut pasul către fotbalul de seniori la Sport Team București și a îmbrăcat și tricoul lui Dinamo București în câteva partide amicale. Acum, Bogdan a ales să își continue drumul alături de echipa de fotbal băimăreană.