Vineri, 5 septembrie, în Baia Mare, se va desfăşura o nouă campanie de colectare gratuită a aparatelor electrice uzate.

Se colectează orice aparat ce se conectează la priză sau funcționează pe baterii.

Cei interesaţi se pot programa fie apelând tel. 0744-781781 sau la tel verde 0800-444800, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 17.00, fie completând formularul de comandă de ridicare de la domiciliu la următoarea adresă: https://thegreenproject.ro/comanda

Serviciul se adresează atât persoanelor fizice, cât și instituțiilor și firmelor private. Echipa vine GRATUIT la tine, indiferent de etaj (cantitate minimă: 25 kg). Campania este organizată de municipalitate, împreună cu operatorul autorizat The Green Project, susținută de OIREP Eco Positive și de partenerii locali Garda de Mediu Maramureș, Agenţia Mediu Maramureş și Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş.

Firmele primesc documente complete pentru casare și raportare.