Marți, 3 septembrie, în jurul orei 01.15, polițiștii din Baia Mare, care desfășurau activități specifice în traficul rutier, au oprit pe raza municipiului un autoturism.

Din verificările efectuate, s-a constatat faptul că la volanul autoturismului se afla un tânăr de 22 de ani.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la o unitate medicală în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge.

Polițiștii continuă cercetările, în cauză urmând a fi dispuse măsuri legale în consecință.