Un tânăr român va purta tricolorul la Campionatul European de Înot cu Labe pentru Juniori (CMAS European Championship Finswimming Indoor Juniors), competiție care se desfășoară la Chios, în Grecia. Este vorba despre Mihai Iulian Prodanyuk, în vârstă de 17 ani, singurul junior din România înscris în întrecerea continentală.

Participarea sportivului a fost posibilă cu sprijinul Asociației Sportive Romișcare, al familiei sale și al antrenorului Rubes Levada, din cadrul clubului Komet Croatia, partener în proiectul Erasmus+ KA182 – „WILLING – neW skILLs In fiNswimminG”.

Povestea lui Mihai este una despre ambiție și perseverență. După 13 ani dedicați înotului clasic, adolescentul a descoperit înotul cu labe, disciplină în care a progresat rapid. În doar câteva luni de pregătire, el a reușit să obțină calificarea la Campionatul European în două probe: 100 de metri Bifins, cu timpul de 44,83 secunde, și 50 de metri Apnea, cu timpul de 15,71 secunde.

Deși locuiește în Grecia și nu deține cetățenie elenă, Mihai a ales să reprezinte România, țara sa de origine. Drumul către competiția europeană nu a fost lipsit de obstacole, în condițiile în care disciplina Finswimming nu beneficiază de o federație națională care să o reprezinte în România. Cu toate acestea, prin eforturile familiei și ale celor care l-au susținut, visul sportivului a devenit realitate.

Reprezentanții Asociației Sportive Romișcare au transmis că sunt onorați să îl sprijine pe Mihai în această competiție și i-au urat succes, subliniind că, indiferent de rezultatul final, performanța de a ajunge la Campionatul European reprezintă deja o victorie.

Alături de familie și antrenor, în pregătirea sportivului s-au implicat și clubul Delfinia Peristerioy din Atena, partenerii de la Komet Croatia și programul Erasmus+, care au contribuit la parcursul său către marea competiție continentală.