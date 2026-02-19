Ninsoarea a cuprins în această seară zona montană din județul Maramureș, iar la Cavnic fulgii de nea au început deja să se aștearnă pe carosabil, semnalând condiții de iarnă caracteristice perioadei. Meteorologii și serviciile de intervenție raportează temperaturi scăzute și precipitații sub formă de ninsoare în zona montană, cu valori ce coboară sub 0 °C, favorizând depunerea stratului de zăpadă pe drumuri și pe terenul înalt.

Potrivit datelor furnizate de autorități, la stația meteo Iezer din Munții Rodnei s-au înregistrat temperaturi de până la –10 °C, iar ninsoarea s-a manifestat pe arii extinse în Maramureș, inclusiv la Cavnic, unde cerul noros și fulgii de nea continuă să cadă pe parcursul serii. Stratul de zăpadă s-a acumulat la altitudini mai mari, iar partea carosabilă prezintă deja porțiuni acoperite de zăpadă sau ninsoare densă.

Autoritățile județene au intervenit deja cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant pe drumurile principale, iar condițiile de trafic sunt influențate de vremea rece și vizibilitatea redusă în zonele afectate de ninsoare. Meteorologii recomandă prudență sporită conducătorilor auto și echiparea corespunzătoare a vehiculelor pentru circulația în condiții de iarnă.

Prognoza arată că precipitațiile vor continua local în zona montană și în orele următoare, iar temperaturile rămân joase, ceea ce menține riscul de depunere de zăpadă și pe sectoarele de drum mai joase din zona Cavnic și împrejurimi.

Autoritățile fac apel la populație să urmărească evoluția condițiilor meteo și să evite deplasările neesențiale până la stabilizarea vremii.

