Pasionații de vehicule clasice sunt invitați să participe la „Retro Parada Primăverii 2026”, eveniment organizat de Retromobil Club România – filiala Maramureș, cu sprijinul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș și al Primăriei Baia Mare.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 18 aprilie, între orele 10:00 și 16:00, în parcarea Stadionului Viorel Mateianu, lângă Câmpul Tineretului din Baia Mare.

Vizitatorii vor putea admira o expoziție deosebită de vehicule istorice, prezentate în aer liber, într-un cadru relaxat. Vor fi expuse automobile clasice aparținând membrilor clubului, fiecare cu propria poveste și cu un farmec aparte.

Organizatorii spun că evenimentul este o ocazie perfectă pentru pasionații de mașini istorice, pentru familii și pentru toți cei care doresc să surprindă fotografii memorabile. Participanții sunt invitați să descopere eleganța automobilelor de altădată și să împărtășească pasiunea pentru istoria pe roți.