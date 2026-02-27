Un bărbat a fost găsit inconștient, vineri, pe strada Melodiei din Baia Mare, în zona blocului 7, fiind nevoie de intervenția de urgență a echipajelor medicale.

La fața locului au ajuns paramedicii de la SMURD, care au început imediat manevrele de resuscitare chiar pe caldarâm. Zona a fost securizată pentru a permite intervenția în condiții de siguranță.

Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi căzut în stradă, iar martorii au alertat serviciile de urgență prin 112. Deocamdată nu sunt cunoscute cauzele exacte ale incidentului, urmând ca acestea să fie stabilite de medici și, dacă va fi cazul, de polițiști.

Starea victimei este critică, iar echipajele medicale fac eforturi pentru a-i salva viața.