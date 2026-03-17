Pompierii voluntari din cadrul SVSU Târgu Lăpuș au intervenit, în cursul serii de luni, 16 martie, pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată produse în zonă.

Prima intervenție a avut loc în localitatea Dămăcușeni, unde flăcările au afectat aproximativ 0,2 hectare de vegetație uscată. Incendiul a fost localizat și lichidat într-un timp scurt, fiind prevenită extinderea acestuia.

Cea de-a doua intervenție s-a desfășurat pe limita dintre Târgu Lăpuș, Comuna Lăpuș și Suciu de Sus, unde pompierii voluntari au acționat împreună cu cei din cadrul SVSU Lăpuș. În zonă au fost identificate mai multe focare de incendiu, amplasate la distanțe de zeci de metri unul de celălalt.

Autoritățile reamintesc cetățenilor că arderea vegetației uscate este interzisă și poate genera incendii necontrolate, punând în pericol locuințe, păduri, animale și chiar vieți omenești.

Intervențiile prompte ale pompierilor voluntari au contribuit la limitarea pagubelor și la prevenirea unor situații mai grave