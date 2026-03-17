Direcția de Asistență Socială Baia Mare marchează în acest an Ziua Mondială a Asistenței Sociale printr-un eveniment organizat mai aproape de comunitate, în aer liber.

Astfel, marți, 17 martie, în intervalul orar 12:00-16:00, băimărenii sunt așteptați în zona pavilioanelor de pe malul râului Săsar, pe porțiunea cuprinsă între Bulevardul Unirii și Bulevardul Republicii.

Evenimentul oferă publicului oportunitatea de a descoperi serviciile și centrele sociale din municipiu, dar și oamenii care contribuie zilnic la sprijinirea copiilor, familiilor, persoanelor vârstnice și a celor aflați în situații vulnerabile.

Pe parcursul întâlnirii vor avea loc numeroase activități pentru toate vârstele, printre care ateliere de creație, sesiuni de educație sanitară, prezentări de dispozitive destinate persoanelor cu dizabilități, proceduri de recuperare, jocuri recreative, concursuri, dar și momente dedicate mișcării, precum gimnastica pentru seniori.

Reprezentanții instituției subliniază că evenimentul este o invitație deschisă la dialog și cunoaștere, dar și un prilej de a înțelege mai bine rolul serviciilor sociale în comunitate.

Prin această inițiativă, Direcția de Asistență Socială Baia Mare își propune să promoveze solidaritatea și implicarea civică, într-un demers comun pentru sprijin, empatie și speranță.