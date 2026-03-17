Asociația Ancestral organizează joi, 19 martie, de la ora 14:00, vernisajul expoziției de pictură „Dialog cu florile”, semnată de artista Lidia Buleandra. Evenimentul va avea loc la Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației și marchează cea de-a III-a ediție a acestei expoziții.

Expoziția aduce în fața publicului lucrări pline de culoare și sensibilitate, în care florile devin un adevărat limbaj artistic. Prin compoziții vibrante și armonii cromatice, artista propune o întâlnire între natură, emoție și expresie artistică, invitând privitorii să descopere frumusețea și delicatețea lumii florale.

Lucrările reflectă bucuria creației și pasiunea pentru artă, transformând fiecare tablou într-un dialog vizual între lumină, culoare și trăire interioară.

Evenimentul este organizat de Asociația Ancestral, iar publicul iubitor de artă este invitat să participe la vernisaj pentru a celebra împreună inspirația și frumusețea picturi