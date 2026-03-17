La mulți ani, Maricel Voinea, la împlinirea vârstei de 67 de ani! Maricel Voinea s-a născut la Galați, pe 17 martie 1959. Debutează în handbal, la Școala Sportivă Bacău, în 1972, cu antrenorul Ion Gheorghe. Din 1977 este legitimat la HC Minaur Baia Mare, avându-l antrenor pe Lascăr Pană, iar aici își va începe ascensiunea către consacrarea deplină.

Lascăr Pană l-a transferat în 1977. De “meserie” extremă stânga, a jucat la fel de bine și pe postul de inter stânga sau pe cel de conducător de joc. A intrat printre legendele handbalului mondial și prin celebra aruncare cu efect care îi poartă numele.

Maricel Voinea a jucat pentru echipele naționale de juniori, tineret și seniori, participând și la trei ediții ale Jocurilor Olimpice (Moscova 1980, Los Angeles 1984 și Barcelona 1992). La Moscova și la Los Angeles a câștigat medalia de bronz cu echipa României, iar la ediția din 1992 s-a clasat pe locul 8. De asemenea, are o medalia de bronz la Campionatul Mondial din Cehoslovacia, în 1990.

Dublu câștigător al Jocurilor Mondiale Universitare (Germania 1985, Iugoslavia 1987), câștigător al Cupei IHF (1984-1985) și al Cupei EHF (1987-1988).

În 1989 s-a transferat în Spania, la Avidesa Valencia, apoi a jucat în Germania până la 39 de ani, la SG Leutershausen (1992–1994) și HSG Nordhorn (1994–1998).

Este deținătorul a 2 medalii de bronz la Olimpiade, 1 medalie de bronz la C.M., 2 medalii de aur la Supercupa Mondială și 1 medalie la Cupa Spaniei.

I-a fost acordat titlul de Maestru Emerit al Sportului, iar în anul 2000 i-a fost conferită Medalia Națională „Serviciul Credincios” clasa a III-a. Maricel Voinea va rămâne în istoria handbalului ca unul dintre cei mai mari sportivi ai României, cu 263 de meciuri jucate în echipa națională și cu 706 goluri marcate.