Atmosfera de liniște și reculegere a învăluit, în seara zilei de joi, 16 aprilie 2026, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, unul dintre cele mai importante așezăminte monahale din Maramureș. Credincioșii veniți în număr mare au participat la un moment liturgic deosebit, dedicat sărbătorii „Izvorul Tămăduirii”, prilej de rugăciune și întărire sufletească.

De la ora 18:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Slujba Vecerniei, urmată de Acatistul sărbătorii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Rânduiala bisericească, încărcată de simbolism și profunzime, a adus în sufletele celor prezenți pace, speranță și încredere.

Sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii”, celebrată anual în prima vineri după Paște, este dedicată Maicii Domnului și amintește de minunile săvârșite prin harul acesteia, fiind asociată cu vindecarea trupească și sufletească. În acest context, slujba de la Rohia a devenit un prilej de apropiere de valorile autentice ale credinței și de reconectare cu tradițiile spirituale.

Mănăstirea Rohia, cunoscută pentru frumusețea sa aparte și pentru rolul cultural și religios pe care îl joacă în regiune, continuă să fie un punct de reper pentru pelerinii care caută liniștea și reflecția. Evenimentul liturgic din această seară a reconfirmat importanța acestor locuri în viața comunității.

Prin participarea la astfel de slujbe, credincioșii nu doar că își întăresc credința, ci duc mai departe o tradiție vie, care definește identitatea spirituală a Maramureșului.

Sursa: Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului

Foto: Arhid. Vasile Pop – consilier eparhial pentru protocol